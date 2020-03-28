الكشف عن حقيقة عرض اتحاد جدة السعودي لـ "حسام عاشور"





أثيرت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، حول وجود عرض من جانب اتحاد جدة السعودي لضم حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي والذى تأكد رحيله عن صفوف القلعة الحمراء





وكشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، حقيقة دخول النادي السعودي في مفاوضات مع حسام عاشور، لاعب وقائد وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





وقال أحمد صادق في مداخلة هاتفية لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "حسام عاشور لاعب كبير وأي نادي يتمنى ضمه إلى صفوفه نظرا لقدراته في الملعب وخبراته الكبيرة"





وتابع: "لكن في الحقيقة، لم نطلب ضم عاشور حتى الآن ولم يتم متابعة اللاعب حسبما أكدت بعد التقارير الصحفية"



