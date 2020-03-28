كورونا.. الصحة العالمية تدشن خدمة "واتسآب" باللغة العربية





أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، عن تدشين خدمة "واتسآب" باللغة العربية؛ لتمكين المواطنين العرب من متابعة آخر الأخبار الصحية الموثوقة، التي تصدر عن المنظمة بشأن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أطلقت منظمة الصحة العالمية خدمة الرسائل الصحية على الواتساب باللغة العربية لإطلاع الجمهور على التفاصيل والمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، و أوجه الدعوة للمتحدثين باللغة العربية حول العالم لاستخدام هذه المنصة".





أطلقت منظمة الصحة العالمية خدمة الرسائل الصحية على الواتساب باللغة العربية لإطلاع الجمهور على التفاصيل والمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا. أوجه الدعوة للمتحدثين باللغة العربية حول العالم لاستخدام هذه المنصة.#فيروس_كوروناhttps://t.co/g7KqME8Faxمرحبا pic.twitter.com/MM6MqZpGjw — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 28, 2020



