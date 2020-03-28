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كورونا.. الصحة العالمية تدشن خدمة "واتسآب" باللغة العربية
السبت 28/مارس/2020 - 11:35 م
وكالات
أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم السبت، عن تدشين خدمة "واتسآب" باللغة العربية؛ لتمكين المواطنين العرب من متابعة آخر الأخبار الصحية الموثوقة، التي تصدر عن المنظمة بشأن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أطلقت منظمة الصحة العالمية خدمة الرسائل الصحية على الواتساب باللغة العربية لإطلاع الجمهور على التفاصيل والمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وأوجه الدعوة للمتحدثين باللغة العربية حول العالم لاستخدام هذه المنصة".
أطلقت منظمة الصحة العالمية خدمة الرسائل الصحية على الواتساب باللغة العربية لإطلاع الجمهور على التفاصيل والمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.
أوجه الدعوة للمتحدثين باللغة العربية حول العالم لاستخدام هذه المنصة.#فيروس_كوروناhttps://t.co/g7KqME8Faxمرحبا pic.twitter.com/MM6MqZpGjw— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 28, 2020
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 654 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 30 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 139 ألف شخص.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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