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خطة شاملة لتطهير وتعقيم الشوارع فى المحافظات المصابة بـ"كورونا"

السبت 28/مارس/2020 - 11:43 م
القوات المسلحة تعقم شوارع مصر - صورة أرشيفية
القوات المسلحة تعقم شوارع مصر - صورة أرشيفية
العدد الورقي
تستعد الجهات المعنية فى الدولة فى إطار خطة الحكومة لمكافحة فيروس كورونا لتنفيذ خطة تطهير وتعقيم شاملة فى كافة الشوارع والميادين الرئيسية بما فيها من مقار هيئات ومؤسسات قومية وخدمية.

وستتم عملية التعقيم خلال ساعات حظر التجوال الأيام المقبلة حرصاً على سلامة المواطنين، وذلك من خلال الجهات المسئولة والأفراد المدربين وذلك فى المحافظات التى ظهرت فيها حالات إصابة ووفيات بسبب الفيروس.

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