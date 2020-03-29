"اللي عاوز يضحك يستنى".. هنا الزاهد تبدأ أولى حلقات برنامجها "هزر فزر" باستضافة زوجها أحمد فهمي













بدأت الفنانة هنا الزاهد، أمس السبت عرض أولى حلقات برنامجها الجديد "هزر فزر" عبر شاشة cBc، وهذا يعتبر أول برنامج تقوم بتقديمه.وبدأت الفنانة هنا الزاهد، "هزر فزر" بتشجيع كبير من الجمهور، حيث أن البرنامج يحمل الطابع الكوميدي والمسابقات بين كل فريق، كما يتحدث أيضًا كل فنان عن بعض المواقف الطريفة التي حدثت معه.وقالت هنا الزاهد، في بداية حلقة البرنامج، قبل استضافة النجوم: "معاكم هنا الزاهد مذيعة لأول مرة.. أنا مذيعة طب إزاى اللى عاوز يضحك يستنى هنا واللى عاوز يلعب يستنى هنا عشان ده برنامج هزر فزر".وكانت المفاجأة في الحلقة الأولى من برنامج هنا الزاهد، "هزر فزر" هو استضافة زوجها الفنان أحمد فمي، والذي أضاف حالة من المرح في البرنامج، وذلك بجانب النجم أكرم حسني.