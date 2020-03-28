الملكة إليزابيث على رادار "كورونا"

الملكة إليزابيث.. تسود حالة من الذعر العالمي جراء انتشار وباء "كورونا" في كل دول العالم، وتمكنه من مشاهير العالم في الفن والرياضة حتى الملوك لم يسلمو منه، بعدما أعلن القصر البريطاني إصابة الأمير تشارليز، وإصابة جونسون رئيس وزراء بريطانيا.





هل أصاب كورونا إليزابيث





ويترقب العالم وتحديدا البريطانيين معرفة مصير ملكتهم إليزابيث وتفاصيل حالتها الصحية التي انتابتها حالة من الغموض مؤخرٍا عقب الإعلان عن وصول "كورونا" إلى القصر.





غموض بشأن الملكة إليزابيث





ويرفض القصر الملكي البريطاني الإفصاح هن أية تفاصيل بشأن الحالة الصحية للملكة إليزابيث بعدما أصيب الأمير تشارليز الذي يلازمها دومًا ويعيش على مقربة منها.





كورونا والملكة إليزابيث





وتساء الكثيرون هل خضعت الملكة إليزابيث للحظر وتموضعها في الحجر الصحي لمتابعة حالتها نتيحة مخالطتها تشارليز أم لا، في ظل حالة التخبط في الشارع البريطاني.





مخالطة إليزابيث لإصابتين





وزادت الاجتهادات حول إصابة إليزابيث ولاسيمًا بعدما أصيب جونسون رئيس الحكومة البريطانية بفيروس "كورونا" بعدما شعر بأعراض بسيطة أجرى على إثرها اختبارات الفيروس التي جاءت إيجابية، ليعلن إصابته وخضوعه للحجر المنزلي، ومواصلة مهامه كرئيس للحكومة من موقع العزل.





مصير إليزابيث المجهول





ويشغل بال البريطانيين الآن معرفة مصير ملكتهم إليزابيث التي خالطت الثنائي تشارليز ولي العهد البريطان ورئيس الحكومة البريطانية، الثنائي الذي تأكدت إصابتهما بالفيروس.

إليزابيث ولقاء بجونسون المصاب





وكشف القصر الملكي في وقت سابق عن لقاء تم بين رئيس وزراء بريطانيا المصاب بكورونا والملكة في الـ11 من مارس، وهو مؤشر قوي حول إصابة إليزابيث بالفيروس القاتل لكبار السن بنسبة كبيرة، بعكس الأعمار الصغيرة نسبيًا إذا صحت المقارنة.





احتفالات عيد ميلاد إليزابيث





وألغى القصر الملكي الاحتفالات التقليدية بشأن عيد الملكة إليزابيث والمعروفة بـTrooping the Colour ، في ظل الظروف الراهنة وتفشي "كورونا" موضحًا أن الاحتفال سيكون بشكل آخر.















