الحضري: الشناوي "مقعدنيش" دكة والدليل الجابون





حل الاعب الأسطوري عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر التاريخي ضيفاً ثقيلاً على برنامج ملعب "on time" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر قناة "On Time sports" الفضائية.





تصريحات عصام الحضري





بدأ الإعلامي سيف زاهر أسئلته للحارس الدولي الكبير عصام الحضري أسطورة المنتخب المصري السابق بسؤاله عن إذا كان الحارس أحمد الشناوي لاعب بيراميدز هوا سبب جلوسه على مقاعد البدلاء ومن ثم اعتزاله كرة القدم بسبب ندرة مشاركته الدولية في الفترة الأخيرة حيث ذكر الحضري: " الشناوي لم يجلسني على مقاعد البدلاء والدليل هو بطولة كأس الأمم الأفريقية السابقة في الجابون 2017 حيث شاركت في جميع مباريات الكان أساسياً"





وتابع الحضري:" لقد تم إبلاغي منذ بداية البطولة أنني سأكون الحارس الثالث ومع ذلك تدربت جيداً ولم أفقد الأمل وساهمت مع المنتخب في الوصول لنهائي كأس الأمم الأفريقية في الجابون".





يذكر أن المنتخب الوطني قد حصد المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الجابون 2017 بعد هزيمته أمام منتخب الكاميرون بثنائية مقابل هدف في المباراة النهائية.



