Advertisements

عمر كمال يكشف لـ"الفجر الفني" عن روتينه اليومي خلال فترة حظر التجول

الأحد 29/مارس/2020 - 12:31 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

كشف الفنان عمر كمال، عن تفاصيل روتينه اليومي خلال فترة حظر التجول والتي تستلزم البقاء في المنزل وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وقال عمر كمال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إنه يقضي وقت فراغه في الاستماع إلى موسيقى وألحان جديدة، وذلك لأنه في أوقات العمل العادية كان من الصعب أن يجد وقتًا يسمح له بذلك.

وأضاف أنه ايضًا ينتهز فرصة تواجده بالمنزل ويعكف على تحضيرات مكثفة لأعمال جديدة استعدادًا لطرحها بعد انتهاء هذه الأزمة.

جدير بالذكر أن عمر كمال مازال يحصد ثمار نجاح أغنياته "عود البطل" و"بنت الجيران" وغيرها من الأعمال الجديدة، التي لاقت نجاحات منقطعة النظير وحصدت نسب مشاهدة عالية.



أخبار تهمك

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 28 مارس: زيدان يطرد 8 نجوم.. نجم مانشستر سيتي يصدم برشلونة ويختار اللعب للريال.. أزمة كبرى بسبب كورونا بطلها راموس

منذ حوالي 3 ساعات

أول صدام بين الأهلي وفايلر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة توجه رسالة إلى الشعب المصري

منذ ساعتين و 22 دقيقة

"الصحة": عزل قرى في 10 محافظات لمنع انتشار كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض التراجع ويصر على طرد نجم جديد خارج الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من رحيل كهربا إلى الدوري السعودي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يصدم رمضان صبحي ويرصد التعاقد مع خليفة "صلاح"

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بسبب وعد الأهلي "الفنكوش".. مؤمن زكريا ينفجر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

09:06 م

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

07:22 م

"الصحة": عزل قرى في 10 محافظات لمنع انتشار كورونا

11:50 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

09:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية