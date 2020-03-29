عمر كمال يكشف لـ"الفجر الفني" عن روتينه اليومي خلال فترة حظر التجول













كشف الفنان عمر كمال، عن تفاصيل روتينه اليومي خلال فترة حظر التجول والتي تستلزم البقاء في المنزل وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".وقال عمر كمال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إنه يقضي وقت فراغه في الاستماع إلى موسيقى وألحان جديدة، وذلك لأنه في أوقات العمل العادية كان من الصعب أن يجد وقتًا يسمح له بذلك.وأضاف أنه ايضًا ينتهز فرصة تواجده بالمنزل ويعكف على تحضيرات مكثفة لأعمال جديدة استعدادًا لطرحها بعد انتهاء هذه الأزمة.جدير بالذكر أن عمر كمال مازال يحصد ثمار نجاح أغنياته "عود البطل" و"بنت الجيران" وغيرها من الأعمال الجديدة، التي لاقت نجاحات منقطعة النظير وحصدت نسب مشاهدة عالية.