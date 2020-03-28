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فلسطين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 98 حالة
السبت 28/مارس/2020 - 11:53 م
قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مساء اليوم السبت، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ارتفع إلى 98 بعد تسجيل إصابة جديدة في قرية القبيبة شمال غرب القدس.
وأضاف ملحم: أن "نتائج الفحوصات المخبرية، التي أجريت لـ37 عينة أُخذت من مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في مدينتي جنين ورام الله ، أظهرت إصابة سيدة ثلاثينية من قرية القبيبة شمال غرب القدس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 98 إصابة، تعافى منها 18 إصابة في مدينتي بيت لحم والخليل"، مؤكدة على أن الحالة الصحية لجميع المصابين الـ92 مستقرة، إذ تشافى منها 18.
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 658 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 30 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 141 ألف شخص.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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