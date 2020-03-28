فلسطين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 98 حالة





قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مساء اليوم السبت، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ارتفع إلى 98 بعد تسجيل إصابة جديدة في قرية القبيبة شمال غرب القدس.





وأضاف ملحم: أن "نتائج الفحوصات المخبرية، التي أجريت لـ37 عينة أُخذت من مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في مدينتي جنين ورام الله ، أظهرت إصابة سيدة ثلاثينية من قرية القبيبة شمال غرب القدس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 98 إصابة، تعافى منها 18 إصابة في مدينتي بيت لحم والخليل"، مؤكدة على أن الحالة الصحية لجميع المصابين الـ92 مستقرة، إذ تشافى منها 18.



