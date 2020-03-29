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مخرج "ونحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة مصير المسلسل بعد شائعات تصويره

الأحد 29/مارس/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز، عن البرومو الدعائي الأول ملسلسلها الرمضاني المقبل "ونحب تانى ليه"، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبال الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر في البرومو الفنان كريم فهمى وشريف منير وهو يقول لها في إحدى المشاهد "إنت طالق"، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي درامي، حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

يشار إلى أنه في الساعات الماضية ترددت أقاويل بتوقف المسلسل دون أسباب واضحة، وتواصل "الفجر الفني" مع مخرج العمل مصطفى فكري قائلًا: "كان بقالنا أسبوع أجازة، وهنبدأ تصوير بكرا إنشاء الله".

وأشار إلى أن الشركة المنتجة تتخذ اجراءات للحفاظ على فريق العمل، من خلال اصطحاب دكتور أثناء التصوير بالإضافة إلى استخدام المطهرات والحفاظ على النظافة العامة.

وأوضح بأنه انتهى من تصوير نصف حلقات المسلسل ويكثف جهوده الفترة القادمة للانتهاء من التصوير والبدء في عمليات المونتاج، قائلًا: "في تغيرات في الإسكربت عشان نقلل المجاميع والسفر والانتقالات لازم نتعايش مع الظرف اللي إحنا فيه".

يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" يشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

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ياسمين عبدالعزيز مصطفي فكري مسلسلات رمضان المقبل مسلسل ونحب تاني ليه

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