لهذا السبب وُضع محمد مجدي نجم الدراويش في الحجر الصحي

محمد مجدي.. انتشرت حالة من الذعر اليومين الماضيين، في الإسماعيلية عقب ورود أنباء تفيد بإصابة نجم النادي الإسماعيلي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





إصابة محمد مجدي





فاجأ محمد مجدي جماهير الإسماعيلي وكل المصريين عقب ظهوره في فيديو بثه وهو يرتدي كمامة ويفصح عن إعيائه الشديد ودخوله لإجراء تحليلات "كورونا" طالبًا من الجميع الدعاء له.





مورونا ولاعب الإسماعيلي محمد مجدي





وتداولت أنباء إلى إصابة محمد مجدي بفيروس "كورن" لتتوجه إدارة الصحة بالإسماعيلي وتضع اللاعب وبقية زملائه الذين خالطوه من أجل الاطمئنان عليهم، ومعرفة نتيجة التحاليل التي ستجرى على اللاعب.





نتائج محمد مجدي





وأظهرت نتائج التحاليل التي أجراها اللاعب محمد مجدي بأن اللاعب غير مصاب بفيروس "كورونا" ما أثلج صدور أهله وأهالي الإسماعيلية جميعًا وبقية أعضاء فريقه وزملائه.





حالة محمد مجدي الصحية





وأصيب محمد مجدي بحالة من الإعياء الشديدة صاحبها ارتفاع في درجات الحرارة إلى جانب كحة ورعشة، ما زاد التخوف من احتمالية إصابته بـ "كورونا"، وعلى الفور تم إجراء التحاليل المناسبة له للاطمئنان عليه ووضع بالعزل الصحي.





تحاليل وأشعات محمد مجدي





أجرى محمد مجدي أشعة على الصدر ولم تصدر أية مشاكل لديه بالرئتين، ولكن تحفظ عليه الأطباء بعدما وجدوا شيئًا غامضًا في صورة تحاليل الدماء، ليقرروا إجراء تحاليل "كورونا" والتي جاءت سلبية.



