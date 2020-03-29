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محمد سعفان: "هاكرز" حاولوا اختراق موقع الوزارة

الأحد 29/مارس/2020 - 12:10 ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
داليا الحسين
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة عن محاولة لاختراق موقع الوزارة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، موضحا: "فتحنا باب التسجيل في قاعدة البيانات للعمالة غير المنظمة، ولكن كان هناك مشكلة على الموقع يوم الأربعاء الماضي، حيث حاول هاكرز تعطيل التسجيل، ولكن بفضل جهود مركز المعلومات والاتصالات تم إصلاح وإعادة تشغيل الموقع".

وقال "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية الإعلامي خالد ابو بكر ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON-E"، مساء السبت، إن الوزارة تبذل مجهود كبير في دعم العمالة غير المنتظمة، موضحًا أنه يوجد 27 مديرية على مستوى المحافظات لرعاييهم

وأوضح وزير القوى العاملة، أن 120 ألف عامل مسجل، تشملهم الرعاية، ويتم صرف 4 منح لهم خلال العام، ولكن مع تفاقم أزمة "كورونا" تم الإعلان عن منحة استثنائية للعمال باليومية، والوزارة ستنظر لكافة طبقات العمالة غير المنظمة.

وفي وقت سابق، أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه يتابع على مدار الساعة يوميًا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام 500 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات.

وأكد سعفان، فى بيان، أنه يجرى حاليا تدقيق بيانات العمالة التى تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر فى رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التى لا تؤمن دخلا ثابتا، وذلك فى إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشدد وزير القوى العاملة على ضرورة إسراع العمالة غير المنتظمة بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.

وأكد أن الوزارة عندما خصصت رقم تليفون 01212201303 بغرض استقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس آب، والتى وصلت حتى الآن ما يقرب من 139 ألف استفسار معظمها شكاوى لا تخص العمالة غير المنتظمة، وإنما شكوى فى بعض المصانع، والمصابين بحالات مرضية، مناشدا فئة العمالة غير المنتظمة التسجيل عبر الموقع مباشرة.

وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التى تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سيتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة الواتس اب.

وأوضح وزير القوى العاملة كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:
- الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: http:www.manpower.gov.eg
- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.
- اختيار اضغط هنا للتسجيل.
- املئ بيانات الاستمارة.
- أضغط على إرسال.

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وزير القوى العاملة محمد سعفان فيروس كورونا تسجيل العمالة الغير منتظمة بوابة الفجر الفجر الظروف الاستثنائية

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