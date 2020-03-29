أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 29-3-2020 في التعاملات الصباحية بالبنوك

سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه أستقرار في جميع تعاملات المسائية بالبنوك اليوم الأحد 29-3-2020.

أسعار الدولار اليوم الأحد 29-3-2020:

وجاء هذا الأستقرار ، في الوقت ا-لذي أعلن فيه بنكي الأهلى ومصر طرح شهادات بالجينة المصري بعائد نسبة 15% لزيادة الطلب على الجنيه ، وخفض الفائدة على الودائع وشهادات الاستثمار بالدولار بحد أقصي 1.5% يصرف شهريا.

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المعروض من قبل البنك المركزي ليوم السبت 28-3-2020 عند 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

وبلغ في بنك مصر والبنك الأهلى نحو 16.68 جنيه للبيع و15.78 جنيه للشراء، ويعد سعر الدولار مستقر بالبنكين منذ 12 يوما، كما حقق في المصرف المتحد وبنك بلوم والبنك المصري الخليجي والبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وسجل في بنك الكويت الوطني وبنك مصر ايران للتنمية نحو 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.











البنك الأهلى وبنك مصر يطرحان شهادة بأكبر عائد :





وأعلن البنك الأهلى وبنك مصر طرح شهادة إدخار بعائد نسبتة 15% سنويا يصرف شهريا.

ومن جانبه قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصية البنك من إصدار شهادة الادخار ذات فائدة 15% خلال هذا الأسبوع بلغ 20.2 مليار جنيه لنحو 100 ألف موضحا أنه من ضمنهم ضم 4000 عميل جديد..

وكشف رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربى، إن حصيلة البنك من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت بنسبة 15 % بلغت خلال 4 أيام الماضية 7.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشهادات يمكن شراؤها من خلال مراكز الاتصال والإنترنت البنكي والبريد الإلكتروني.. داعيا المواطنين إلى عدم التكدس بمقرات وفروع البنك حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين بالبنك.





أسعار الدولار عالميًا :

يمضي الدولار على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من عشر سنوات، إذ ساهمت جهود تحفيز بتريليونات الدولارات من جانب حكومات وبنوك مركزية في تهدئة حالة الفوضى في الأسواق العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.



وارتفع الدولار في مارس في ظل اتجاه صوب العملة الأمريكية من جانب المستثمرين الذين كانوا يسعون للحصول على أكثر عملات العالم سيولة، والتي تُعتبر ملاذا آمنا.

لكن تعهدات بإنفاق كبير للحكومات، بما في ذلك حزمة أمريكية بقيمة 2.2 تريليون دولار، وجهودا منسقة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم لزيادة إمدادات الدولار ساندت ارتفاعا في بقية العملات الرئيسية.

وأبرزت قفزة غير مسبوقة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية يوم الخميس تأثير فيروس كورونا على اقتصاد البلاد، مما أضعف الدولار أكثر.

وارتفع الدولار خلال جلسة يوم الجمعة مقابل عملات رئيسية، لكنه ما زال متجها للانخفاض نحو ثلاثة بالمئة للأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ مايو 2009.

ويبرز التأرجح تقلب سوق العملة بعد أن حقق مؤشر الدولار الأسبوع الماضي أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ الأزمة المالية.

ومقابل الين، هبط الدولار 0.7 بالمئة اليوم إلى 108.855 ين، في الوقت الذي يحول فيه المستثمرون والشركات اليابانية أموالا من الخارج قبل نهاية السنة المالية الأسبوع القادم.

وتراجع اليورو قليلا بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.10080 دولار لكنه ما زال على مسار تحقيق مكسب بنسبة ثلاثة بالمئة تقريبا مقابل الدولار هذا الأسبوع.

ولم يتحرك الدولار سوى على نحو طفيف مقابل الجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي مع تعزيزهما للمكاسب هذا الأسبوع.

لكن الدولار ارتفع أكثر من واحد بالمئة مقابل الكرونة النرويجية والراند الجنوب إفريقي المنكشفين على التصدير.

موعيد عمل البنوك في الحظر :

ومن المقرار أن تستأنف البنوك عملها من غذد الأحد بعد أجازتها الأسبوعية، حيث ستفتح أبوابها لاستقبال عملائها بداية من الساعة 9.30 وحتى الساعة 1.30 وذلك بسب حظر التجوال المفروض لمدة أسبوعين.