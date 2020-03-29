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هل يعود كهربا لصفوف اتحاد جدة السعودي.. مسؤول النادي يُجيب
الأحد 29/مارس/2020 - 12:18 ص
محمد جمال
ترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول رغبة اتحاد جدة السعودي فى ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
وكشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، حقيقة دخول النادي السعودي في مفاوضات مع محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم النادي الأهلي المصري.
وقال أحمد صادق في مداخلة هاتفية لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم نطلب التعاقد مع كهربا، أتقدم له بكل تقدير واحترام، وأتمنى عودته للفريق".
. وتابع: "ليس من شأني قرار التعاقد مع كهربا فهو قرار الجهاز الفني، ولكن اذا أصدر الجهاز الفني قرار بعودته سأكون سعيدا للغاية فهو لاعب كبير ومميز".
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