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شوبير يكشف عن الأعمال التي قام بها خلال تواجد في اتحاد الكرة
الأحد 29/مارس/2020 - 12:23 ص
علي نبوي
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الأعمال التي قام بها خلال تواجده في منصب نائب رئيس اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"قمت بتشكيل لجنة مسابقات محترمة بقيادة عامر حسين".
وتابع :"كما قمت بتشكيل لجان الانضباط والقيم ولجنة المناطق".
وأشار :"ذهابنا إلى منتخب مصر كان يغضب البعض ويتسبب في حزنهم، لم نعرف أي شئ عن التعاقد مع خافيير أجيري".
وأكمل :"لأول مرة يتم عمل اجتماع للعاملين في الاتحاد وتم تكريم أحد العاملين فيه وبدأنا في وضع نظام دال ظروف صعبة للغاية".
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