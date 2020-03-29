شوبير يكشف عن الأعمال التي قام بها خلال تواجد في اتحاد الكرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الأعمال التي قام بها خلال تواجده في منصب نائب رئيس اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية.

وأشار :"ذهابنا إلى منتخب مصر كان يغضب البعض ويتسبب في حزنهم، لم نعرف أي شئ عن التعاقد مع خافيير أجيري".



