ستقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 29-3-2020 عند نفس معدلات أمس، بعد ارتفاعات قوية شهدتها في تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 27 جنيه للجرام.





وجاء ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد صعود سعر الذهب العالمي بنحو 9% في تع ليسجل سعر الأوقية عالميا 1626 دولار .





وتوقعت تقرير دولية أن تشهد كميات الذهب المعروضة في الأسواق تراجعات، مع توقف حركة النقل بين الدول وعمل مصافي الذهب في أوروبا بسب أزمة فيروس كورونا

أسعار الذهب اليوم الأحد 29-3-2020







عيار 18 يسجل 605 جنيهات للجرام

عيار 21 يسجل 706 جنيهات للجرام

عيار 24 يسجل 809 جنيهات للجرام

الجنيه الذهب 5648 جنيها

أوقية الذهب 1622 دولارا