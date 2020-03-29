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أسعار الذهب اليوم الأحد 29-3-2020

الأحد 29/مارس/2020 - 12:21 ص
أسعار الذهب اليوم الأحد29-3-2020
أسعار الذهب اليوم الأحد29-3-2020

 ستقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 29-3-2020 عند نفس معدلات أمس، بعد ارتفاعات قوية شهدتها في تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 27 جنيه للجرام.


وجاء ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد صعود سعر الذهب العالمي بنحو 9% في تع   ليسجل سعر الأوقية عالميا 1626 دولار .


 

 

وتوقعت تقرير دولية أن تشهد كميات الذهب  المعروضة في الأسواق تراجعات، مع توقف حركة النقل بين الدول وعمل مصافي الذهب في أوروبا بسب أزمة فيروس كورونا

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 29-3-2020



عيار 18 يسجل 605 جنيهات للجرام

 

 

عيار 21 يسجل 706 جنيهات للجرام

 

عيار 24 يسجل 809 جنيهات للجرام

 

الجنيه الذهب 5648 جنيها

 

أوقية الذهب 1622 دولارا

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