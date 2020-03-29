شوبير يكشف كواليس مثيرة أثناء تواجد في الجبلاية

فجر الإعلامي أحمد شوبير بعض الكواليس داخل اتحاد الكرة خلال فترة تواجده الأخيرة كنائب لمجلس الجبلاية.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"فوجئت بأن محمد أبو الوفا في أول اجتماع يقول الحمد لله إننا قعدنا مع بعض بقالنا 6 أشهر لم نلتقي".



وتابع :"المشكلة أن هاني أبو ريدة ليس متواجدا معظم الوقت، ويترك تليفونه مع أحمد مجاهد رغم أنه الأحق أن يكون معي فأنا نائبه، لكن في النهاية قام بمنحي الرقم".



وزاد :"لم تحدث أي خلافات مع أحمد مجاهد داخل اتحاد الكرة ولكن حدثت بعد رحيلنا".

