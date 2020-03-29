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شوبير يكشف كواليس مثيرة أثناء تواجد في الجبلاية

الأحد 29/مارس/2020 - 12:24 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
فجر الإعلامي أحمد شوبير بعض الكواليس داخل اتحاد الكرة خلال فترة تواجده الأخيرة كنائب لمجلس الجبلاية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"فوجئت بأن محمد أبو الوفا في أول اجتماع يقول الحمد لله إننا قعدنا مع بعض بقالنا 6 أشهر لم نلتقي".

وتابع :"المشكلة أن هاني أبو ريدة ليس متواجدا معظم الوقت، ويترك تليفونه مع أحمد مجاهد رغم أنه الأحق أن يكون معي فأنا نائبه، لكن في النهاية قام بمنحي الرقم".

وزاد :"لم تحدث أي خلافات مع أحمد مجاهد داخل اتحاد الكرة ولكن حدثت بعد رحيلنا".

وواصل :"طريقة العمل داخل مجلس الإدارة في اتحاد الكرة عبارة عن "التخبيط" في بعض".

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