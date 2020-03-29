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وزيرة الصناعة: 1008 مصنع طلبوا العمل 3 "ورديات"

الأحد 29/مارس/2020 - 03:07 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
داليا الحسين
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة استقبلت طلبات عديدة من المصانع لزيادة ورديات العمل لأكثر من "ورديتي" عمل مع الحفاظ على صحة العمال، والإجراءات الاحترازية مكافحة فيروس كورونا، والتنسيق مع وزارة الداخلية، مشيرًة إلى أن 1008 مصنع طلبوا العمل 3 "ورديات".

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر ببرنامج "كل يوم"، لمذاع على قناة "ON-E"‘، مساء السبت أن رئيس الوزراء وافق على ذلك، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تستلزم الحفاظ على العاملين، لافتة إلى أن هناك تنسيق بين الوزارة والجهات الأمنية للسماح لشاحنات نقل الخامات والمستلزمات والعمال التحرك خلال ساعات الحظر؛ شرط أن يكون معها الفواتير المثبتة، ومستندات التسليم.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إإلى أن الوزارة تتلقى طلبات كثيرة لرفع الطاقة الإنتاجية لمصانع المستلزمات الطبية وخاصة مصانع الكحول بما يتناسب مع الزيادة المطلوبة، مضيفة: هناك استجابة كبيرة، كما أن هناك أولوية لمصانع المنتجات الغذائية.

وحول منع تصدير بعض المنتجات مثل البقوليات، قالت إن أي قرار يتم إصداره يسبق دراسات كبيرة بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية، سواء التموين أو الصحة أو غيرهم، حيث نعمل في منظومة متكاملة هدفها تلبية احتياجات المواطنين".

وأكملت: أصدرنا قرار بوقف تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر، متابعة: "نسعى لاستغلال الظروف الحالية والبدء في تعميق المنتج المحلى، والعمل على الإيفاء بمستلزمات الإنتاج المحلي؛ وذلك لتقليل الاستيراد، معقبة: "ربنا يقدرنا ونعتمد كليًا على منتجاتنا محليًا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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