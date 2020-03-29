بائعة الجمبرى الصينية.. أول مصابة بكورونا في العالم تصف بأنها المريضة رقم صفر بهذا الفيروس.

كشفت وثيقة حكومية صينية، بأن أول من أصيب بفيروس كورونا المستجد هي امرأة صينية تبيع الجمبري في السوق الصينية، والتي كان بداية انتشار فيروس كورونا المستجد فيها، وتعبر هذه المرأة التي تدعى وي هي أول مريضة تثبت إصابتها بالفيروس المستجد، حيث تم تحديد بائعة الروبيان في السوق الصينية كأول مصابة ومن المحتمل أن تكون هي من بدأت بها جائحة الفيروس التاجي كواحد من أولى ضحايا المرض وربما تكون المريض “رقم صفر”، وهي إمرأة تبلغ من العمر 57 عامًا، وقد دعتها صحيفة وول ستريت جورنال باسم وي جويشيان، كأول شخص من سوق ووهان أصيب بأعراض الفيروس وكانت نتيجتها ايجابية.





وذكرت الصحيفة الصينية أن وي كانت تعمل في السوق وفي يوم 10 ديسمبر شعرت بأعراض الانفلونزا، حيث اعتقدت انها نزلة برد عادية وتطورت حالتها الي أن أصبحت في غيبوبة، لتنقل بعدها الى المستشفي لتلقي العلاج ثم عادت إلى العمل ومن المحتمل أن تكون هي من نشرت العدوى، وتروي القصة بالتفصيل قالت لقد شعرت بالتعب قليلا، ولكن ليس كما جرت العادة في المرات السابقة، كل شتاء أعاني دائمًا من الأنفلونزا لذا اعتقدت أنها الأنفلونزا.



