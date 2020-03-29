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بائعة الجمبرى الصينية.. أول مصابة بكورونا في العالم تصف بأنها المريضة رقم صفر بهذا الفيروس.

الأحد 29/مارس/2020 - 12:28 ص
أول مصابة بكورونا في العالم
أول مصابة بكورونا في العالم
بائعة الجمبرى الصينية.. أول مصابة بكورونا في العالم تصف بأنها المريضة رقم صفر بهذا الفيروس.

كشفت وثيقة حكومية صينية، بأن أول من أصيب بفيروس كورونا المستجد هي امرأة صينية تبيع الجمبري في السوق الصينية، والتي كان بداية انتشار فيروس كورونا المستجد فيها، وتعبر هذه المرأة التي تدعى وي هي أول مريضة تثبت إصابتها بالفيروس المستجد، حيث تم تحديد بائعة الروبيان في السوق الصينية كأول مصابة ومن المحتمل أن تكون هي من بدأت بها جائحة الفيروس التاجي كواحد من أولى ضحايا المرض وربما تكون المريض “رقم صفر”، وهي إمرأة تبلغ من العمر 57 عامًا، وقد دعتها صحيفة وول ستريت جورنال باسم وي جويشيان، كأول شخص من سوق ووهان أصيب بأعراض الفيروس وكانت نتيجتها ايجابية.

وذكرت الصحيفة الصينية أن وي كانت تعمل في السوق وفي يوم 10 ديسمبر شعرت بأعراض الانفلونزا، حيث اعتقدت انها نزلة برد عادية وتطورت حالتها الي أن أصبحت في غيبوبة، لتنقل بعدها الى المستشفي لتلقي العلاج ثم عادت إلى العمل ومن المحتمل أن تكون هي من نشرت العدوى، وتروي القصة بالتفصيل قالت لقد شعرت بالتعب قليلا، ولكن ليس كما جرت العادة في المرات السابقة، كل شتاء أعاني دائمًا من الأنفلونزا لذا اعتقدت أنها الأنفلونزا.

قامت بزيارة عيادة محلية للحصول على العلاج في 11 ديسمبر وحصلت على الدواء، لكنها لم تشعر بأي تحسن، لذلك قررت أن تذهب إلى المستشفى الموجود في ووهان يوم 11 ديسمبر، قالت وي للمخرج الصيني: لم يتمكن الطبيب في المستشفى الحادي عشر من تشخيص حالتي جيدا وقد أعطاني حبوباً، لكن هذه الأدوية لم اخفف الأعراض أيضًا، وأضافت في ذلك الوقت شعرت بسوء شديد في حالتي ولم أشعر بالراحة ولم يكن لدي القوة أو الطاقة الكافية.

في 16 ديسمبر ذهبت وي إلى مستشفى ووهان يونيون ويعتبر أحد أكبر المستشفيات في المدينة من أجل تشخيص حالتها، وقد وصف الطبيب حالتة مرضها بأنه “لا يرحم” وأخبرها أن العديد من الأشخاص الآخرين من نفس السوق قد ظهرت عليهم أعراض مشابهة، وأفادت الصحيفة الصينية أنه بحلول نهاية الشهر، تم عزل وي بعد اكتشاف الرابط بين سوق ووهان للمأكولات البحرية وأعراض الاصابة، وكشف بيان صادر عن لجنة الصحة لبلدية ووهان في 31 ديسمبر / كانون الأول أن وي كان تمن بين 27 مريضًا أثبتت إصابتهم بـ COVID-19، وواحدة من 24 حالة لها روابط مباشرة بسوق المأكولات البحرية.

ذكرت وي، التي تعافت وغادرت المستشفى في يناير / كانون الثاني، إنها تعتقد أنها أصيبت بالعدوى من أحد مراحيض السوق في السوق التي تشاركها مع بائعي اللحوم وغيرهم.

بائعة الجمبرى الصينية.. أول مصابة بكورونا في العالم تصف بأنها المريضة رقم صفر بهذا الفيروس.

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