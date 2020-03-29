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الحضري: إكرامي والشناوي صحابي برا الملعب ومعرفش أبويا في المستطيل

الأحد 29/مارس/2020 - 12:30 ص
حضري
حضري
علي خلاف
يواصل عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك وأسطورة منتخب مصر السابق تصريحاته عبر برنامج ملعب "on time" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر قناة "On Time sports" الفضائية.
تصريحات عصام الحضري وتحدث الأسطورة عصام الحضري عن ذكريات حراسة عرين منتخب مصر مع الثنائي شريف إكرامي وأحمد الشناوي قبل اعتزاله كرة القدم قائلا: " شريف إكرامي وأحمد الشناوي أصدقائي خارج الملعب ولكن داخل المستطيل الأخضر لا أعرف أحد وأريد أن ألعب أساسياً بتدريباتي".
وتابع الحضري: " دائما مع أعمل على ذاتي لأطور من مستوي أدائي ولا أعرف حارسين في نفس الفريق يحبان بعضهما البعض".
وأردف حارس منتخب مصر: " تدربت مع اسماء قوية في حراسة المرمى وأثبت ذاتي لأني كنت أحرم نفسي من أشياء كثيرة في سبيل التدريب الجيد".

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