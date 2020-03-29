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وزير الزراعة: السلع الغذائية متوفرة وبكميات كبيرة
الأحد 29/مارس/2020 - 12:38 ص
داليا الحسين
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قرار استمرار العمل بالتراخيص الصادرة من قطاعات الوزارة لجميع الأنشطة الزراعية والحيوانية والتي انتهت مدتها خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"؛ هدفه التسهيل على المزارعين والفلاحين، موضحًا أن التراخيص سارية المفعول لحين انتهاء فترة الحظر أو إيجاد آلية أخرى بطريقة لا تستلزم وجود صاحب المصلحة في الوزارة في الفترة الحالية.
وأوضح "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON"‘، مساء السبت، أنه عقد اجتماع مع المصدرين والمنتجين الزراعين، تناول سبل الاستفادة من مبادرة الـ 8% التي تأتى بقيمة 100 مليار جنيه الموجهة للصناعة.
ونوه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن محافظ البنك المركزي وافق على إدراج الأنشطة الزراعية والتصنيع الزراعي ضمن مبادرة وقرض الـ 8%؛ وهذا سيكون للأنشطة التي يبدأ رقم مبيعاتها من 50 مليون لمليار جنيه".
كما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه سيتم تأجيل سداد قروض الفلاحين والمزارعين لمدة 6 أشهر، مؤكدا توافر السلع المصرية بكمية كبيرة وكافية، حيث يوجد 350 منفذ لوزارة السلع على مستوى محافظات الجمهورية توفر كافة المنتجات.
ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، رسالته للمواطنين، قائلًا: "على المواطن شراء السلع الغذائية بناء على احتياجاته وليس بدافع الخوف".
وأوضح "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON"‘، مساء السبت، أنه عقد اجتماع مع المصدرين والمنتجين الزراعين، تناول سبل الاستفادة من مبادرة الـ 8% التي تأتى بقيمة 100 مليار جنيه الموجهة للصناعة.
ونوه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن محافظ البنك المركزي وافق على إدراج الأنشطة الزراعية والتصنيع الزراعي ضمن مبادرة وقرض الـ 8%؛ وهذا سيكون للأنشطة التي يبدأ رقم مبيعاتها من 50 مليون لمليار جنيه".
كما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه سيتم تأجيل سداد قروض الفلاحين والمزارعين لمدة 6 أشهر، مؤكدا توافر السلع المصرية بكمية كبيرة وكافية، حيث يوجد 350 منفذ لوزارة السلع على مستوى محافظات الجمهورية توفر كافة المنتجات.
ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، رسالته للمواطنين، قائلًا: "على المواطن شراء السلع الغذائية بناء على احتياجاته وليس بدافع الخوف".
كانت الحكومة قد اتخذت قرارًا بوقف تصدير البقوليات بهدف الحفاظ على السلع داخل مصر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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