الحضري: جهاز برادلي كان "بيحب ويكره" وهذا سر سداسية غانا

يواصل برنامج ملعب "on time" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر قناة "On Time sports" الفضائية حديثه المشوق مع الحارس الدولي السابق عصام الحضري أسطورة المنتخب المصري السابق.



تصريحات عصام الحضري

وبسؤال الإعلامي سيف زاهر لضيفه أسطورة المنتخب المصري عن رأيه في جهاز الفراعنة السابق بقيادة الأمريكي بوب برادلي ذكر عصام الحضري: " جهاز بوب برادلي كان يحب ويكره في تعامله مع لاعبي منتخب مصر ولم أقل عنهم أنهم جيدين قط:.



وتابع الحضري: " لو كنت حارس منتخب مصر في مباراة غانا الشهيرة لكنت استقبلت السداسية لأن جهاز بوب برادلي كان غير منصف في اختياراته".



وعن علاقته بأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب السابق قال عصام الحضري: " بصمة المدرب أحمد ناجي معي كانت واضحة فهوا من جعلني أحب التدريب ".

