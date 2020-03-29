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وائل الجسار: نرفع القبعة للأطقم الطبية.. ولن نوفيهم حقوقهم

الأحد 29/مارس/2020 - 03:46 ص
وائل جسار
وائل جسار
داليا الحسين
أشاد الفنان وائل جسار، بدور الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19، موجها رسالة تشجيعية لهمقائلًا:"مهما قلنا وفعلنا لو نوفى الأطباء حقهم، لقد أقسموا اليمين على أداء هذه الرسالة، ورغم الظروف الصعبة يقومون بدورهم الصحيح، ويعرضون حياتهم للخطر، وكل ما يهمهم حياة الإنسان، ونرفع لهم القبعة، ونحترمهم كثيرًا.. ويارب كل طبيب يرجع لعائلته بخير".

وقال "جسار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ابو بكر ببرنامج "كل يوم"، المذع على قناة "ON"، مساء السبت: "لا نريد الأذى لأى بشر في العالم، أتمنى أن يزول هذا الفيروس بسرعة، وأن يلتزم الجميع بإجراءات الحظر ويأخذ احتياطاته، مضيفًا: "أحلى شيء أن ما حدث أعاد فكرة البيت الواحد والناس لبعضهم ليقضوا وقت أكثر".

وأشار إلى أنه يقضي يومهس مع أسرته، معقبًا: "نشتاق لأهالينا، ولكن في تلك الفترة أنصح الجميع بالتواصل هاتفيًا مع الأقارب والآباء حتى لا يتعرضوا للخطر، حتى تعود الأوضاع لما كانت عليه".

ودعت الكثير من دول العالم مواطنيها للبقاء في المنازل، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وفي مصر، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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