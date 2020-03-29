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وزير الزراعة يكشف يكشف سبب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

الأحد 29/مارس/2020 - 02:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إن تكلفة زراعة الخضروات والفواكة لم ترتفع بشكل كبير مقارنة بزيادة الأسعار التي شهدتها الأسواق، معقبا: "التكلفة مازادتش".

وأشار "القصير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الوزارة لديها 300 منفذ، وأسعار المنتجات بها أقل من السوق بنحو 20%، معتبرا أن هناك تجار استغلوا الوضع ورفعوا الأسعار.

وناشد وزير الزراعة، المواطنين عدم الإقبال على الشراء بدافع الخوف، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن السلع متوفرة، متوقعا استقرار الأسعار الفترة المقبلة.

وشهدت الأسواق إقبالا كبيرا من المواطنين الأيام الماضية لشراء السلع الأساسية تحسبا لفترة الحظر التي أعلنت عنها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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