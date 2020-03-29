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فرمان زيدان .. الفرنسي يقرر طرد 5 نجوم خارج ريال مدريد

الأحد 29/مارس/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم السبت عن استقرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على رحيل 5 لاعبين خارج صفوف الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

زيدان يقرر رحيل 5 نجوم
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يسعى لعقد صفقات قوية للريال فى الموسم المقبل، وهوا الأمر الذي سيدفعه للتخلى عن خدمات 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن الاعبين المقرر رحيلهم عن صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد هم الويلزى جاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريجيز، بالإضافة إلى المهاجمين ماريانو دياز ولوكاس فاسكيز.

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مهاجم في الصيف
ومن جانبه، تخطط إدارة نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة ، خصوصا بعد فشل المهاجم الصربي يوفيتش في إثبات ذاته مع المرنجي ومن أقوى المرشحين لارتداء الفانلة البيضاء هوا الموهبة هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.

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