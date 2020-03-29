فرمان زيدان .. الفرنسي يقرر طرد 5 نجوم خارج ريال مدريد

تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم السبت عن استقرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على رحيل 5 لاعبين خارج صفوف الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.



زيدان يقرر رحيل 5 نجوم

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يسعى لعقد صفقات قوية للريال فى الموسم المقبل، وهوا الأمر الذي سيدفعه للتخلى عن خدمات 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.



وأشارت الصحيفة الإسبانية أن الاعبين المقرر رحيلهم عن صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد هم الويلزى جاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريجيز، بالإضافة إلى المهاجمين ماريانو دياز ولوكاس فاسكيز.



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