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ليفربول الإنجليزي بطلا للدوري الانجليزي الممتاز

الأحد 29/مارس/2020 - 12:49 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
تحدثت تقارير صحفية إنجليزية مساء اليوم السبت عن تتويج ليفربول الإنجليزي ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ليفربول بطل الدوري الانجليزي
وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن العديد من أندية الدوري الانجليزي طالبت بإلغاء مسابقة الدوري وعدم احتساب نتائج الفرق، وهو الأمر الذي يعني عدم تتويج ليفربول بالمسابقة المحلية الغائبة عن خزائن الريدز منذ أكثر من 30 عامًا.

وتابعت الصحفية الإنجليزية أنه قد يتم حرمان أندية البريميرليج من المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، إذا أعلن الاتحاد الإنجليزي بطلان النسخة الحالية للدوري المحلي.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية أنه في حال نجحت اتحادات كرة القدم في الدول الأوروبية في استكمال بطولات الدوري لديها، فلن تشارك أي فرق إنجليزية في المسابقة القارية.

ليفربول يتصدر البيرميرليج
ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه بفارق 25 نقطة، ويحتاج لانتصارين فقط لتحقيق لقب الدوري بصفة رسمية.

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