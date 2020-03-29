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سمير عثمان يكشف موقفه من رئاسة لجنة الحكام فى وجود اللجنة الخماسية

الأحد 29/مارس/2020 - 12:52 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
كشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق، عن موقفه من رئاسة اللجنة خلفًا لجمال الغندور والذى تقدم بإستقالته خلال الأيام الماضية وتم قبولها من جانب عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم.

ورد سمير عثمان، الحكم الدولي السابق، على أنباء ترشحه على منصب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد اعتذار جمال الغندور.

وقال سمير عثمان في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لن أقبل المنصب طالما أن عمرو الجنايني كرئيسا لاتحاد الكرة، مشكلتي معاه شخصبة وليس معي أي مشكلات مع باقي الأعضاء".

وأوضح: "كنت أعمل بما يرضي الله خلال تولي المنصب، وتفاجئت بأن عمرو الجنايني يبلغني الإقالة دون أي سبب، فكيف أعمل معه من جديد".

وأعرب سمير عثمان، الحكم الدولي السابق، عن استغرابه الشديد تجاه اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجانيني بسبب عدم صرف مستحقات الحكام المالية.

وقال سمير عثمان في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "اللجنة الخماسية تعمدت عدم صرف مستحقات الحكام رغم وجودها في الخزينة منذ 6 شهور".

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