أحمد حسن يكشف عن السبب الحقيقي لرحيل حسام عاشور

كشف أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية السابق عن السبب الحقيقي لرحبل حسام عاشور قائد النادي الأهلي فى نهاية الموسم الحالي.



وأكد أحمد حسن، أنه كان يتمنى أن تقوم إدارة الأهلي بالتجديد لحسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر ، موسما آخر.



وأكد أحمد حسن خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "بالرغم من تقديم إدارة الأهلي عروضا مميزة لعاشور بإقامة لقاء اعتزال وتعويضه ماديا، الا أنه لا يوجد ما يعوض اللاعب على اعتزاله كرة القدم".

