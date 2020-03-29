أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لتجديد تعاقد أحمد فتحي مع الأهلي

تحدث أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية السابق، عن موقف أحمد فتحي من التجديد للنادى الأهلى أو الرحيل خلال الفترة القادمة.



وقال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية، إن من حق أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البحث عن مصلحته في الفترة الجارية.



وأكد أحمد حسن خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "من حق أحمد فتحي البحث عن مصلحته سواء في الأهلي أو بيراميدز أو أي نادي يقدم له عرض كبير".

