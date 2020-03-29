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مجدي يكشف تجربته مع "شبح الكورونا": "خوفت على عائلتي وتفاجئت بحب الناس"

الأحد 29/مارس/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
احمد شاكر


أبدى محمد مجدي لاعب النادي الإسماعيلي سعادته عقب تجاوز تحاليل الكورونا التي جاءت سلبية.

وقال مجدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "قضيت يومًا صعبا، عانيت من ارتفاع في درجة الحرارة وسعال شديد ورعشة قوية في جسدي.

وأردف: بعد ذلك خضعت لأشعة على الصدر وأشعة مقطعية وصورة دم كاملة، الأطباء كان لديهم شكوك حول حالتي لأن التحاليل لم تكن جيدة ولكن النتيجة جاءت سلبية في النهاية.

وتابع: عندما اصطحبني الأطباء إلى غرفة الحجر الصحي كان شعورًا صعبًا، شعرت بالخوف على أهلي وأسرتي وكل من اختلط بهم الفترة الماضية.


وأشار: منذ أن نشرت الخبر على صفحتي وهاتفي لم يتوقف، الجميع يتصل بي، لم أكن أتخيل أنني أتمتع بهذا القدر من الحب.

وعن ماتردد حول اصابته بكورونا في المغرب قال: كنت أعاني من نزلة برد قبل سفري للمغرب وهذا ما جعل لدي شكوك عندما مريت بالوعكة الصحية الأخيرة.

واتم كلماته :توقف النشاط أمر صعب على كل رياضي، نتمنى ان تعود الامور لطبيعتها، وبكل تأكيد سوف نحصل على فترة اعداد كافية حال عودة النشاط.

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