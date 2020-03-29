مجدي يكشف تجربته مع "شبح الكورونا": "خوفت على عائلتي وتفاجئت بحب الناس"

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أبدى محمد مجدي لاعب النادي الإسماعيلي سعادته عقب تجاوز تحاليل الكورونا التي جاءت سلبية.



وقال مجدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "قضيت يومًا صعبا، عانيت من ارتفاع في درجة الحرارة وسعال شديد ورعشة قوية في جسدي.



وأردف: بعد ذلك خضعت لأشعة على الصدر وأشعة مقطعية وصورة دم كاملة، الأطباء كان لديهم شكوك حول حالتي لأن التحاليل لم تكن جيدة ولكن النتيجة جاءت سلبية في النهاية.



وتابع: عندما اصطحبني الأطباء إلى غرفة الحجر الصحي كان شعورًا صعبًا، شعرت بالخوف على أهلي وأسرتي وكل من اختلط بهم الفترة الماضية.





وأشار: منذ أن نشرت الخبر على صفحتي وهاتفي لم يتوقف، الجميع يتصل بي، لم أكن أتخيل أنني أتمتع بهذا القدر من الحب.



وعن ماتردد حول اصابته بكورونا في المغرب قال: كنت أعاني من نزلة برد قبل سفري للمغرب وهذا ما جعل لدي شكوك عندما مريت بالوعكة الصحية الأخيرة.



واتم كلماته :توقف النشاط أمر صعب على كل رياضي، نتمنى ان تعود الامور لطبيعتها، وبكل تأكيد سوف نحصل على فترة اعداد كافية حال عودة النشاط.