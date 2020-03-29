وليد حسن يكشف كواليس أزمته مع حسام حسن ويؤكد: كان يريد ضمي للزمالك

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كشف وليد حسن لاعب سيراميكا كيلوباترا، كواليس أزمته مع حسام حسن عندما كان لاعبا في الفريق البورسعيدي وكان يقوده العميد.

قال حسن في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "فوجئت بمعاملة غير جيدة من حسام حسن، لم ينجح في أن يجعلني أخرج كل ما لدي، لم أكن سعيدًا".

وتابع: "شوقي غريب تعامل معي نفسيا في الإنتاج الحربي بشكل جيد، ولذا كسّرت الدنيا، لكن الوضع كان مختلفًا مع حسام حسن".

وواصل: "حسام حسن كان يدربني في فريق الاتصالات وكان يعاملني جيدا وأراد ضمي للزمالك في هذه الفترة".

واكد "مسيرتي في الكرة تغيرت بعد الفترة التي قضيتها مع المصري في وجود حسام حسن، الأمور تراجعت بشكل كبير، رغم أني فضلت الانضمام للمصري بسبب عشقي للفريق وجمهور بورسعيد وبسبب وجود حسام حسن".



وعن سيراميكا قال :"لا نفرق عن المقاصة وسموحة، أرى ان فريقي أفضل من 13 نادي يتواجد حالياً بالدوري الممتاز"



وأكد: لدينا ادارة محترمه وجهاز فني على أعلى مستوى ولاعبين مميزين.



واردف: في حالة الصعود للممتاز قريبا أرى اننا لن نحتاج لصفقات.



وأتم كلماته عن فترة التوقف الحالية مازحاً : أتناول المياة الغازية بشراهة، وزني لا يزيد، "البيبسي أهم من عيالي".