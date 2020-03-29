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حسن شحاته لـ"الحضري" : " أنت أفضل حارس في تاريخ مصر"
الأحد 29/مارس/2020 - 12:59 ص
علي خلاف
واصل برنامح ملعب "on time" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر قناة "On Time sports" الفضائية مفاجاته بمداخلة هاتفيه لمدرب منتخب مصر السابق حسن شحاته.
تصريحات حسن شحاته
وتحدث حسن شحاته عبر برنامج ملعب "on time" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر قناة "On Time sports" الفضائية عن حارسه الدولي السابق عصام الحضري: " عصام الحضري أفضل حارس جاء في تاريخ مصر وشرف لأي مدرب التعامل معه".
وتابع حسن شحاته: " عصام الحضري كان لا يريد أن يجلس على مقاعد البدلاء لذا فكان من الصعب التعامل معه بالنسبة لمدربي المنتخب"..
وأردف أسطورة منتخب مصر التدريبية: " العدل في اختيارتي أثناء فترة تدريبي لمنتخب مصر هوا أساس النجاح".
وأختتم شحاته تصريحاته: " كنت أنظم ظهور لاعبي المنتخب على الفضائيات وسيطرت على الاعبين داخل وخارج الملعب".
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