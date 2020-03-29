حسن شحاته لـ"الحضري" : " أنت أفضل حارس في تاريخ مصر"

وتحدث حسن شحاته عبر برنامج ملعب "on time" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر قناة "On Time sports" الفضائية عن حارسه الدولي السابق عصام الحضري: " عصام الحضري أفضل حارس جاء في تاريخ مصر وشرف لأي مدرب التعامل معه".

وتابع حسن شحاته: " عصام الحضري كان لا يريد أن يجلس على مقاعد البدلاء لذا فكان من الصعب التعامل معه بالنسبة لمدربي المنتخب"..



