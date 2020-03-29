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ضبط 13 شخصًا لاختراقهم حظر التجوال بالأقصر
الأحد 29/مارس/2020 - 04:28 ص
الفجر
تواصل مديرية أمن الأقصر، حملاتها الميدانية في شوارع المحافظة، لضبط المخالفين لقرار حظر التجوال.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، الأربعاء الماضي، قرار فرض حظر التجول للمواطنين، بدءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، لمدة اسبوعين، ضمن حزمة من القرارات الاستباقية التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشهدت شوارع الأقصر تواجدًا أمنيا مكثفًا لرجال الداخلية، بكافة الدوائر الشرطية بالمحافظة، لضبط المخالفين الذين لم يشملهم قرار التجوال في الشوارع أثناء ساعات الحظر التي قررتها الحكومة، طبقًا لتوجيهات اللواء أيمن راضي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر.
وأسفرت الحملات التي شنتها كافة الأقسام الشرطية بمحافظة الأقصر، من خلال الدوريات التي تجوب الشوارع، عن ضبط 13 شخصًا لكسرهم قانون حظر التجول، وتحرير محاضر بذلك، تمهيدًا لاخطار النيابة العامة وتطبيق الغرامات التي قررها مجلس الوزراء.
وتنص القرارات على معاقبة كل من خالف قرار حظر التجول طبقًا لتحذيرات وزارة الداخلية، بغرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه، كما تصل إلى الحبس، وفقًا للقانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، حيث تنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، الأربعاء الماضي، قرار فرض حظر التجول للمواطنين، بدءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، لمدة اسبوعين، ضمن حزمة من القرارات الاستباقية التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشهدت شوارع الأقصر تواجدًا أمنيا مكثفًا لرجال الداخلية، بكافة الدوائر الشرطية بالمحافظة، لضبط المخالفين الذين لم يشملهم قرار التجوال في الشوارع أثناء ساعات الحظر التي قررتها الحكومة، طبقًا لتوجيهات اللواء أيمن راضي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر.
وأسفرت الحملات التي شنتها كافة الأقسام الشرطية بمحافظة الأقصر، من خلال الدوريات التي تجوب الشوارع، عن ضبط 13 شخصًا لكسرهم قانون حظر التجول، وتحرير محاضر بذلك، تمهيدًا لاخطار النيابة العامة وتطبيق الغرامات التي قررها مجلس الوزراء.
وتنص القرارات على معاقبة كل من خالف قرار حظر التجول طبقًا لتحذيرات وزارة الداخلية، بغرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه، كما تصل إلى الحبس، وفقًا للقانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، حيث تنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
يأتي ذلك ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في غالبية دول العالم.
الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
وفي مصر، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.
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