الحضري: " هدف الكونغو أسوء لقطة في حياتي"

تحدث عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى التاريخي لمنتخب مصر عبر برنامح ملعب "on time" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر قناة "On Time sports" الفضائية.



تصريحات عصام الحضري

وبسؤال الحارس الدولي الكبير عصام الحضري أسطورة المنتخب المصري السابق عن اللقطة الأسوأ في مسيرته داخل المستطيل الأخضر ذكر حارس الأهلي والزمالك السابق : " لقطة الهدف الذي مني به مرماي في مباراة الكونغو بتصفيات كأس العالم 2018 هي الأسؤأ في مسيرتي داخل المستطيل الأخضر".



وتابع عصام الحضري: " صعودنا لنهائيات كأس العالم السابقة بروسيا كانت بمسيرتي التي استمرت طيلة 25 عام ".



وأردف أسطورة منتخب مصر: " احتفلت بصعود مصر لنهائيات كأس العالم 2018 ليلة المباراة وتدربت في اليوم التالي ولم أحصل على راحة فكنت أرغب في المشاركة في المحفل العالمي".

