Advertisements

عاجل.. الفاتيكان يحسم أمر إصابة البابا فرنسيس بفيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 01:58 ص
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
الفجر
كشف المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو برونى، عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس، موضحا أنه ومساعديه ليسوا مصابين بفيروس كورونا.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد قال "برونى"، إن 170 شخصا في الفاتيكان، خضعوا للفحوصات التيي أكدت إصابة 6 منهم بالمرض، لافتا إلى أن الشخص الذى أكدت الفحوص إصابته بالمرض يعمل فى وزارة الخارجية فى الفاتيكان ويتلقى العلاج فى مستشفى بالعاصمة روما.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وفي مصر، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

الكلمات المفتاحية

مصابين كورونا كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر بفيروس الفجر البابا فرنسيس

أخبار تهمك

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة توجه رسالة إلى الشعب المصري

منذ حوالي 6 ساعات

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أول صدام بين الأهلي وفايلر

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة": عزل قرى في 10 محافظات لمنع انتشار كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حسن يكشف عن السبب الحقيقي لرحيل حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الزراعة يكشف يكشف سبب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يوم

قرار جديد من الأهلي ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

كورونا يضرب أوروبا وأمريكا.. (تفاصيل كاملة)

الكنيسة الكاثوليكية تحسم الجدل حول إصابة البابا بـ"كورونا"

بابا الفاتيكا يخضع لفحص كورونا

إلغاء مؤتمر الدفاع البحري في قطر بسبب كورونا

عاجل.. الفاتيكان يسجل أول إصابة بفيروس كورونا

163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:15 ص

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

11:01 م

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

09:06 م

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

01:40 ص

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية