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مغني راب يحذر من خطر انتشار فيروس "كورونا" في أحياء البرازيل الفقيرة

الأحد 29/مارس/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
وكالات


سجل مغني الراب البرازيلي إم.في بيل أغنية  بعنوان ”العزل الصحي“ في منزله ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذر فيها من أن العدوى قد تتفشى بشراسة في أحياء البرازيل الفقيرة مثل حي (سيتي أوف جود) الذي ولد به ويقع في مدينة ريو دي جانيرو حيث لا تتوفر المياه في بعض تلك الأحياء.

وقال بيل لرويترز عبر البريد الإلكتروني يوم السبت إنه استلهم أغنيته من رؤية كثير من البرازيليين ومن بينهم الرئيس يستهينون بالفيروس.

وقال ”منظمة الصحة العالمية حذرت والشعب لم يعر ذلك اهتماما يذكر ورئيس الدولة استخف بالأمر وأجل التحرك. لقد أضاعوا وقتا في أمور لا تهم“.وأضاف أن كوفيد-19 ليس ”نزلة برد بسيطة“ مثلما ادعى بولسونارو وسيصاب عدد أكبر من البرازيليين بالفيروس بسبب ”جهل“ و“غطرسة“ رئيسهم.

وقال ”توخوا الحذر واحموا أنفسكم... لن يكون هناك متسع في وحدات الرعاية المركزة“.

وطبقا لوزارة الصحة، فقد زاد عدد حالات الإصابة بكورونا في البرازيل لثلاثة أمثاله ووصل إلى 3417 خلال الأسبوع الماضي مع تسجيل 92 حالة وفاة حتى الآن.


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