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عاجل.. رسالة جديدة من توم هانكس بعد شفائه من فيروس "كورونا"

الأحد 29/مارس/2020 - 02:24 ص
بوابة الفجر
وكالات

وجه الممثل الأمريكي  توم هانكس هانكس، رسالة للجمهور بعد شفائه وزوجته من فيروس "كورونا" المستجد، وعودتهما إلى  الولايات المتحدة.

وكتب في رسالته  التي شاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: " مرحبًا أيها الناس، نحن في المنزل الآن، ومثل بقية أمريكا نواصل حماية أنفسنا من الفيروس بالجلوس في المنزل والتباعد الاجتماعي".

وأضاف: "شكرا جزيلا للجميع في أستراليا الذين اعتنوا بنا، إذ أتاحت رعايتهم وتوجيههم لنا أن نعود إلى الولايات المتحدة، وشكرا جزيلا لكل من أرسل لنا تمنيات طيبة بالشفاء، وأنا وزوجتي ريتا ويلسون نقدر ذلك كثيرا".

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