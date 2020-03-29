عاجل.. رسالة جديدة من توم هانكس بعد شفائه من فيروس "كورونا"





وجه الممثل الأمريكي توم هانكس هانكس، رسالة للجمهور بعد شفائه وزوجته من فيروس "كورونا" المستجد، وعودتهما إلى الولايات المتحدة.





وكتب في رسالته التي شاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: " مرحبًا أيها الناس، نحن في المنزل الآن، ومثل بقية أمريكا نواصل حماية أنفسنا من الفيروس بالجلوس في المنزل والتباعد الاجتماعي".



