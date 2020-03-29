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شديد البرودة ليلا لطيف نهارًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

الأحد 29/مارس/2020 - 02:28 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على كافة محافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:
القاهرة الكبرى
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح نشطة غربًا.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

شمال الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فهي كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 26

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 08 والعظمى 24

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 06 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 13 والعظمى 27

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 26

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