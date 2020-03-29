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فايلر يرفض الاستغناء عن نجم الأهلي

الأحد 29/مارس/2020 - 02:31 ص
فايلر
فايلر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفض فكرة الاستغناء عن نجم خط وسط الفريق المالي أليو ديانج في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية أن فايلر رفض مناقشة فكرة التخلي عن أليو ديانج بعد أن أصبح من العناصر الأساسية في الفريق وبات لا غنى عنه في تشكيل المارد الأحمر.

وأوضحت التقارير الصحفية أن المدير الفني للأهلي يرغب في الحفاظ على استقرار القوام الأساسي للمارد الأحمر من أجل المنافسة على البطولات.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ديانج ينتظر عرضا خارجيا بقيمة مالية مغرية وذلك بعد تألقه بشكل لافت للنظر مع الأهلي على الرغم من بدايته الصعبة في مطلع الموسم الحالي.

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