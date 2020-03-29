مانشستر سيتي في ورطة بسبب عقوبة اليويفا

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح مطمعاً للكثير من الأندية في أوروبا وذلك بسبب العقوبة التي تم توقيعها على النادي الإنجليزي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) وحرمان المان سيتي من إبرام التعاقدات لمدة موسمين بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.





وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأنه في ظل تطلع العديد من الأندية الأوروبية لنجوم المان سيتي فإن البلجيكي كيفين دي بروين نجم السيتزنز لا يمانع على الإطلاق الرحيل إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في ضم دي بروين لصفوف الملكي اعتمادًا على عقوبة السيتيزنز.





وذكرت الصحيفة الإيطالية أن مانشستر سيتي كان قد استأنف ضد القرار في المحكمة الرياضية وأنه في انتظار الحكم النهائي.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن دي بروين غير متمسك بنسبة 100% بالبقاء في مانشستر سيتي وأنه لا يمانع الإنضمام إلى ريال مدريد.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن دي بروين يميل إلى الانتقال إلى الملكي ولكن ليس بسبب عدم ارتياحه في مانشستر سيتي وإنما بسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.





ونوهت الصحيفة الإيطالية أن الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ونجم الفريق رحيم سترلينج أكدا استمراريتهما مع المان سيتي مهما كان قرار المحكمة الرياضية.