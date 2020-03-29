Advertisements

مانشستر سيتي في ورطة بسبب عقوبة اليويفا

الأحد 29/مارس/2020 - 02:32 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح مطمعاً للكثير من الأندية في أوروبا وذلك بسبب العقوبة التي تم توقيعها على النادي الإنجليزي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) وحرمان المان سيتي من إبرام التعاقدات لمدة موسمين بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأنه في ظل تطلع العديد من الأندية الأوروبية لنجوم المان سيتي فإن البلجيكي كيفين دي بروين نجم السيتزنز لا يمانع على الإطلاق الرحيل إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في ضم دي بروين لصفوف الملكي اعتمادًا على عقوبة السيتيزنز.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن مانشستر سيتي كان قد استأنف ضد القرار في المحكمة الرياضية وأنه في انتظار الحكم النهائي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن دي بروين غير متمسك بنسبة 100% بالبقاء في مانشستر سيتي وأنه لا يمانع الإنضمام إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن دي بروين يميل إلى الانتقال إلى الملكي ولكن ليس بسبب عدم ارتياحه في مانشستر سيتي وإنما بسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ونوهت الصحيفة الإيطالية أن الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ونجم الفريق رحيم سترلينج أكدا استمراريتهما مع المان سيتي مهما كان قرار المحكمة الرياضية.

أخبار تهمك

أول صدام بين الأهلي وفايلر

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يوم

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد حسن يكشف عن السبب الحقيقي لرحيل حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة توجه رسالة إلى الشعب المصري

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد من الأهلي ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

منذ أقل من ساعة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة": عزل قرى في 10 محافظات لمنع انتشار كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الزراعة يكشف يكشف سبب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

منذ ساعتين و 12 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:15 ص

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

11:01 م

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

09:06 م

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

01:40 ص

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية