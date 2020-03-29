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برشلونة يتفوق على ريال مدريد في الصراع على نجم إنتر ميلان

الأحد 29/مارس/2020 - 02:35 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يتفوق على ريال مدريد في سباق الصراع على ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حاول الاتفاق مع وكلاء لاوتارو مارتينيز في شهر فبراير الماضي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تحرك ريال مدريد جاء عقب فشل الصربي لوكا يوفيتش مهاجم الملكي في منافسة كريم بنزيما على دخول التشكيل الأساسي في الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة تدخل على الفور وأوقف جميع محاولات ريال مدريد وأقنع لاوتارو مارتينيز بالانضمام إلى قلعة الكامب نو واللعب بجوار ليونيل ميسي في حال قرر النجم الأرجنتيني الرحيل عن إنتر ميلان في الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نجاح برشلونة في صد هجوم الملكي يرجع إلى العلاقة المميزة بين مسئولي برشلونة ووكلاء لاوتارو مارتينيز.

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