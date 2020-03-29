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فنانون يدشنون حملة لحماية الحيوانات الأليفة بعد تخلي البعض عنها خوفا من "كورونا"

الأحد 29/مارس/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر

دشن عدد من الفننانين حملة لحماية الحيوانات الأليفة، لحث أصحابها على عدم التخلي عنها  في ظل خوفهم من نقلها فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإصابتهم به.

وتهدف الحملة لتوجية رسالة توعية بأن الكلاب والقطط لا يمكنها نقل عدوي فيروس كورونا، وفقاً لما صرحت به منظمة الصحة العالمية.

وشاركت في الحملة الفنانة شيرين رضا، والإعلامي شريف مدكور والفنان أحمد فهمي، إيمي سمير غانم، عمرو وهبة وغيرهم الكثير.


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