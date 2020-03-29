Advertisements

بسبب فيروس "كورونا".. يوم المسرح العالمي في روسيا بلا جمهور

الأحد 29/مارس/2020 - 03:20 ص
بوابة الفجر


صرح إلكسندر كالياغين رئيس اتحاد الفنانين المسرحيين الروسي، بأن يوم المسرح العالمي الذي صادف يوم 27 مارس الجاري احتفل به في موسكو بعيدا عن الحضور وذلك بسبب تعليق عمل كل المؤسسات الثقافية (المسارح والمتاحف والسيرك وغيرها). 

وأضاف أن المسارح الروسية أعدت ما يزيد عن 40 مسرحية أونلاين وغيرها من الفعاليات التي ستعرض على بوابة "الثقافة . إر إف" والمواقع الرسمية لمسارح موسكو.

وتضم الفعاليات المسرحية، حسب كالياغين،  فعالية ما يسمى بـ"الماراثون المسرحي" الذي يشارك فيه فنانو مسارح "سوفريمينيك"، لينكوم"، فاختانغوف" "مسرح "مالي" وغيرها. وستعرض مسرحياتها بدءا من الساعة 11.00 إلى منتصف الليل. وإضافة إلى ذلك تم تسجيل   ما يزيد عن 2.5 ألف مسرحية وحفل موسيقي تابع لأعوام ماضية يمكن أن يشاهدها مستخدمو الإنترنت على بوابة "الثقافة.إر. إف".


وأعرب ، ألكسندر كالياغين، في دعوة موجهة إلى الفنانين الروس كلهم عن أمله بأن يعودوا إلى مسارحهم بصحة جيدة بعد انتهاء مفعول الإجراءات الوقائية ويستمروا في نشاطهم الإبداعي المثمر.


يذكر أن وزارة الثقافة الروسية فرضت بدءا من 16 مارس الجاري حظرا مؤقتا على إقامة المسرحيات والحفلات الموسيقية وعروض السيرك وغيرها من الفعاليات الجماهيرية الثقافية لانتشار وباء فيروس كورونا.



أخبار تهمك

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يوم

أول صدام بين الأهلي وفايلر

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جديد من الأهلي ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة": عزل قرى في 10 محافظات لمنع انتشار كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

منذ أقل من ساعة

أحمد حسن يكشف عن السبب الحقيقي لرحيل حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الزراعة يكشف يكشف سبب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة توجه رسالة إلى الشعب المصري

منذ حوالي 6 ساعات

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:15 ص

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

11:01 م

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

09:06 م

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

01:40 ص

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية