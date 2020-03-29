دومينيك حوراني لـ"الفجر الفني": أنا من أوائل من التزموا بالحجر المنزلي.. وهذا ما أفعله للقضاء على الملل





قالت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، إنها من أوائل الأشخاص الذين التزموا بالحجر المنزلي للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، وذلك لأنها تعاني من حساسية فصل الربيع.وكشفت دومينيك، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" عن روتينها اليومي في فترة الحجر المنزلي، إنها محظوظة لأنها تعيش في منزل واسع وبين ساعة وأخرى تتنقل بين أرجاءه للقضاء على شعور الملل الناجم عن البقاء بالمنزل.وأضافت إنها تحاول استغلال هذا الوقت في تنظيف وترتيب المنزل وممارسة الرياضة وتحديدًا اليوغا، كما تقوم بمشاهدة بعض الأفلام في التلفزيون.جدير بالذكر أن دومينيك كانت شاركت متابعيها تفاصيل يومها في تنظيف المنزل من خلال فيديوهات قصيرة وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".