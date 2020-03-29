كورونا يجبر نجوم الدوري الإنجليزي للتخلي عن رواتبهم

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن نجوم البريميرليج يواجهون احتمالية التنازل عن أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من أجورهم مجتمعين من أجل المساهمة في استمرار أندية الدوريات الإنجليزية الأدنى على قيد الحياة وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق مع أندية الدوري الإنجليزي وكبار التشامبيونشيب من أجل دعم الفرق الصغرى.





وذكرت الصحيفة البريطانية أنه لن يتم المساس بأجور الشهر الحالي وذلك في ظل حذر بعض الأندية من اتخاذ إجراءات درامية في المرحلة الحالية لكن يبدو أنه من الضروري القيام ببعض التضحيات.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المنتظر اقتطاع 20% من أجور كل اللاعبين في الشهور الثلاثة المقبلة نظرًا لاستبعاد استئناف النشاط الرياضي في إنجلترا قبل يوليو وهو الأمر الذي يتم بحثه الآن.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن مجموع أجور لاعبي الدوري الإنجليزي يصل إلى 2 مليار إسترليني في الموسم الواحد وبالتالي سيتم حصد نحو 105 ملايين جنيه إسترليني في حال تخفيض الأجور.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نجوم مثل محمد صلاح وكيفين دي بروين وبول بوجبا ومسعود أوزيل وهاري كين سيفقدون ما يقارب الـ750 ألف إسترليني من أجورهم في هذه الفترة.