Advertisements

الحضري يكشف كواليس مثيرة في كأس أفريقيا مع الفراعنة بالجابون

الأحد 29/مارس/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، أنه ابتعد عن كرة القدم بشكل نهائي لكنه لم يعلن اعتزاله رسميا وأنه اجتهد على مدار 25 عاما ليكون الحارس الأول للكرة المصرية.


وقال الحضري في تصريحات تلفزونية عبر فضائية أون تايم خلال برنامج في الملعب عن كواليس بطولة أمم افريقيا بالجابون 2017: كنت أعلم أني الحارس الثالث بعد أحمد الشناوي وشريف إكرامي وهذا الأمر لم يقلل من عزيمتي في المشاركة ومساعدة زملائي.


وأضاف الحضري "كنت أعلم أنني رقم 3 في الجابون، وطلب مني هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق عدم إثارة أي مشاكل قبل مباراة مالي وفضلت البقاء رغم قناعتي أنني الأفضل".

وتابع "بكيت بعد قرار أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بترتيبي كحارس ثالث، وخلال عملية الإحماء طلبت من ناجي عدم الحديث معي والتركيز في المران فقط قبل أن يتغير الوضع وأشارك خلال المباراة".

وأشار"شريف إكرامي حارس الأهلي تعمد عدم مصافحتي وابتعد عني خلال البطولة وفوجئت بمقاطعة زملائي لي عقب المباراة".

أخبار تهمك

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يوم

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

منذ ساعة الا ربع

قرار جديد من الأهلي ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة": عزل قرى في 10 محافظات لمنع انتشار كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

أول صدام بين الأهلي وفايلر

منذ حوالي 11 ساعة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الزراعة يكشف يكشف سبب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أحمد حسن يكشف عن السبب الحقيقي لرحيل حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 8 ساعات

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة توجه رسالة إلى الشعب المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:15 ص

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

11:01 م

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

01:40 ص

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

09:06 م

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية