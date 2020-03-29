الحضري يكشف كواليس مثيرة في كأس أفريقيا مع الفراعنة بالجابون

أكد عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، أنه ابتعد عن كرة القدم بشكل نهائي لكنه لم يعلن اعتزاله رسميا وأنه اجتهد على مدار 25 عاما ليكون الحارس الأول للكرة المصرية.





وقال الحضري في تصريحات تلفزونية عبر فضائية أون تايم خلال برنامج في الملعب عن كواليس بطولة أمم افريقيا بالجابون 2017: كنت أعلم أني الحارس الثالث بعد أحمد الشناوي وشريف إكرامي وهذا الأمر لم يقلل من عزيمتي في المشاركة ومساعدة زملائي.









وأضاف الحضري "كنت أعلم أنني رقم 3 في الجابون، وطلب مني هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق عدم إثارة أي مشاكل قبل مباراة مالي وفضلت البقاء رغم قناعتي أنني الأفضل".





وتابع "بكيت بعد قرار أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بترتيبي كحارس ثالث، وخلال عملية الإحماء طلبت من ناجي عدم الحديث معي والتركيز في المران فقط قبل أن يتغير الوضع وأشارك خلال المباراة".



