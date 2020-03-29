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ملخص الحلقة السابعة من مسلسل "حكايات بنات4"

الأحد 29/مارس/2020 - 04:30 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

اختتمت الحلقة السادسة من مسلسل "حكايات بنات 4"، بخلاف نور مع والدة مروان، الأمر الذي أضطر نور للإقامة في بيت والدتها، بينما عائشة لم تستطيع أن تشترك في سباق السيارات، وانفصلت جايدا عن رامي، وأعطته درساً لن ينساه، بينما جميلة في عالم آخر مع الجروب الخاص بها، وقررت من خلاله أن تساعد البنات ولن يقتصر الجروب فقط على الشكوي والفضفضة.

ويعرض "الفجر الفني".. ملخص الحلقة السابعة..


- نور تتشاجر مع والدتها بسبب ضغط والدتها عليها في أن تتحدث معها عن سبب تاركها لبيتها والإقامة عندها، ولكن نور ترفض الحديث عن المشكلة، لأنها تعلم ماذا سيكون الرد، وهو أنها غلطتها من البداية عندما تزوجت عرفي من مروان.

- أراد عمرو أن يفهم من نور سبب مشكلتها مع زوجها، فأجابته بأنه عديم المسؤولية وشخص سلبي، ولا يهمه أمري ولا أمر ابنتي، ولكن عمرو نصحها بأن تصبر على زواجها، لأنه مازال لم ينضج لهذه المسؤولية، كما يعلم أن نور مازالت تحبه.


- فيما يخص جايدا، فبعد انفصالها عن رامي، وأعطاه درساً لن ينساه، تقابلت مع صديقة مروان السابقة، التي شكرتها على أنها كشفت حقيقة مروان لها، ونصحت أن تأخذ حذرها من مروان لأنه لن ينسي الموضوع بسهولة وسوف ينتقم.


- بينما عائشة قررت أن تفضح الفندق المسؤول عن السباق، بعد قفل باب الاشتراك قبل موعده، فكتبت بوست على مواقع السوشيال ميديا، لتعريف الناس بمشكلتها مع الفندق.

- فيما يخص جميلة، فهي على وشك الوقوع في حب فارس، فهي دائماً على تواصل معه، وعندما تتحدت معه تشعر براحة كبيرة وسعادة.


- شقيقة جميلة"رضوي" تختلف تماما عن جميلة سواء في أفكارها أو أحلامها، فهي كل أحلامها أن تتزوج وتنجب أطفال، ولا يشغل بالها أي أحلام أخري، وعندما ناقشت جميلة معها فكرة الجروب، اتفقوا على أن الفكرة جيدة، وهذه أول. مرة يتفقوا فيها على شيء مما أسعد جميلة جداً.


- جايدا تتواصل مع والدتها من أجل أن تساعدها في مشروعها الجديد الخاص بالموضة والاكسسوارات، ولكن والدتها تشرح لها أن والدها يعاني من أزمة مالية، ولن يستطيع أن يرسل لها أي مبلغ خلال هذه الفترة.


- أدهم يكتشف أن صاحبة "البوست"، الذي به مشكلة خاصة بالفندق، هي عائشة صديقة شقيقته، الأمر الذي دفع أدهم أن يعقد مؤتمر صحفي، يعتذر فيه عن هذا الخطأ، وأن الفندق سيفتح باب التقديم من جديد، الأمر الذي أسعد عائشة لأنها تحقق حلمها.


- بينما مروان لا يستطيع أن يدخل المنزل بدون وجود نور وابنته، فيقرر أن يرسل لها رسالة صوتية على "واتساب"، ولكنها لم ترد، فيتصل بصديقه ويذهب إليه.

- نور تبكي مع أصدقائها في غرفتها لأنها مازالت تحب مروان ولكن لا تستطيع أن تعيش معه بطريقته السلبية وتتقبل إهانة والدته لها.


- جميلة في غاية السعادة، بعدما علمت أن فكرتها تنجح، وأنها تستطيع أن تقدم من خلال "الجروب"، حل لكل مشكلة، فهي تواصلت مع صاحبة مشكلة الطلاق، وقابلتها وبعد ذلك قررت أن تساعدها في أن تحصل على وظيفة، وفوجئت أن جارتها تطلب منها أن تساعد هذه السيدة وأن تسكن معها، لحين أن تحصل علي مكان آخر.



- اختتمت الحلقة بأن هناك مشكلة ستقابل جايدا، فهي فوجئت برسائل سلبية علي صورتها عبر حسابها الشخصي"إنستجرام"، ولكنها لا تعلم من وراء هذه المشكلة، فهي تشك في إحدي المنافسات لها، ولكن عندما فكرت وجدت أن الموضوع أكبر من ذلك.


مسلسل "حكايات بنات 4" تدور أحداثه في فكرة مناقشة قضايا الفتيات، ومن بطولة" أسماء جلال، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، ميرنا نور الدين، حازم إيهاب، رمزي لينر، محمد يسري، أحمد حسين، مي حسين، أحمد كرارة، كريم العمري وغيرهم، و من تأليف نهال سماحة، محمد عبد العزيز، مايان هاني، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.



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