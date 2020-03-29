Advertisements

عفاف شعيب لـ"الفجر الفني": "كورونا" منحة من الله.. وأنا ضد وقف تصوير مسلسلات رمضان لهذا السبب

الأحد 29/مارس/2020 - 04:56 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

قالت الفنانة القديرة عفاف شعيب، إنها تعتبر فيروس "كورونا" المستجد بمثابة منحة من الله سبحانه وتعالى، وذلك لكي نعود للتضرع والدعاء له ونتقرب منه ونلجأ إليه ونعيد حساباتنا ونفتح صفحة جديدة.

وأضافت شعيب في تصريح خاص لـ "افجر الفني" أنها تقضي وقتها خلال فترة حظر التجول، بين الصوم والصلاة والدعاء والتسبيح وتحرص على الورد القرآني اليومي وتكثف الدعاء لمصر بالفرج وكشف الغمة.

وتابعت أنها تدعي للجميع مسلمين ومسيحيين بأن يحفظهم الله ويرعاهم ويبعد عنهم كل سوء، وأن تظل مصر تنعم بالأمن والاستقرار والسلام الدائم.

وعن رأيها في وقف تصوير المسلسلات الرمضانية، قالت إنها ضد ذلك لأن وراء الكاميرات عدد كبير من العمال سينقطع رزقهم وهم مسؤولين عن أسرة وأطفال والتزامات يومية من طعام وشراب وغيرها من الأمور، ولذلك فهم أكثر فئة ستتعرض للظلم والمعاناة إذا تم وقف التصوير.

واختتمت عفاف شعيب قائلة: "اللي ربنا مقدره هيتعمل ولكن مينفعش نقول هتتوقف المسلسلات".



أخبار تهمك

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة توجه رسالة إلى الشعب المصري

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يوم

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة": عزل قرى في 10 محافظات لمنع انتشار كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

منذ أقل من ساعتين

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

أول صدام بين الأهلي وفايلر

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جديد من الأهلي ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

نقيب التمريض توجه رسالة إلى السيسي (فيديو)

منذ 39 دقيقة

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد حسن يكشف عن السبب الحقيقي لرحيل حسام عاشور

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

04:15 ص

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

09:06 م

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

01:40 ص

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية