عفاف شعيب لـ"الفجر الفني": "كورونا" منحة من الله.. وأنا ضد وقف تصوير مسلسلات رمضان لهذا السبب







واختتمت عفاف شعيب قائلة: "اللي ربنا مقدره هيتعمل ولكن مينفعش نقول هتتوقف المسلسلات".







قالت الفنانة القديرة عفاف شعيب، إنها تعتبر فيروس "كورونا" المستجد بمثابة منحة من الله سبحانه وتعالى، وذلك لكي نعود للتضرع والدعاء له ونتقرب منه ونلجأ إليه ونعيد حساباتنا ونفتح صفحة جديدة.وأضافت شعيب في تصريح خاص لـ "افجر الفني" أنها تقضي وقتها خلال فترة حظر التجول، بين الصوم والصلاة والدعاء والتسبيح وتحرص على الورد القرآني اليومي وتكثف الدعاء لمصر بالفرج وكشف الغمة.وتابعت أنها تدعي للجميع مسلمين ومسيحيين بأن يحفظهم الله ويرعاهم ويبعد عنهم كل سوء، وأن تظل مصر تنعم بالأمن والاستقرار والسلام الدائم.وعن رأيها في وقف تصوير المسلسلات الرمضانية، قالت إنها ضد ذلك لأن وراء الكاميرات عدد كبير من العمال سينقطع رزقهم وهم مسؤولين عن أسرة وأطفال والتزامات يومية من طعام وشراب وغيرها من الأمور، ولذلك فهم أكثر فئة ستتعرض للظلم والمعاناة إذا تم وقف التصوير.