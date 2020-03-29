الحضري يوجه رسائل هامة لنجوم الأهلي والزمالك





وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم خلال برنامج في الملعب: محمد صلاح لا يحق لنا سوى الدعاء له فهو نموذج مشرف، بينما أقول لأحمد فتحي "جدد في الأهلي"، وأقول حسام عاشور انها كرة القدم و أشعرك بك جيداً في هذا الوقت.





وتابع: شيكابالا واحشني ومبروك الانجاز الأخيرة، واقول لحازم امام الكبير انت اسطورة، مشيرا الى أنه يتمنى التوفيق لحسام البدري مع الفراعنة، وأقول للخطيب أنت ـأسطورة ولكنها مسؤولية كبيرة.

بعث عصام الحضري نجم المنتخب المصري السابق، مجموعة من الرسائل الخاصة لعدد من لاعبي الأهلي والزمالك .