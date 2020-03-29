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الحضري يوجه رسائل هامة لنجوم الأهلي والزمالك

الأحد 29/مارس/2020 - 04:14 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
بعث عصام الحضري نجم المنتخب المصري السابق، مجموعة من الرسائل الخاصة لعدد من لاعبي الأهلي والزمالك .

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم خلال برنامج في الملعب: محمد صلاح لا يحق لنا سوى الدعاء له فهو نموذج مشرف، بينما أقول لأحمد فتحي "جدد في الأهلي"، وأقول حسام عاشور انها كرة القدم و أشعرك بك جيداً في هذا الوقت.

وتابع: شيكابالا واحشني ومبروك الانجاز الأخيرة، واقول لحازم امام الكبير انت اسطورة، مشيرا الى أنه يتمنى التوفيق لحسام البدري مع الفراعنة، وأقول للخطيب أنت ـأسطورة ولكنها مسؤولية كبيرة. 

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