برشلونة فشل في ضم نجم توتنهام الحالي

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة فشل في التعاقد مع تانجي ندومبيلي نجم ليون السابق وتوتنهام الحالي قبل بداية الموسم الحالي.





وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة حاول ضم ندومبيلي في الموسم الماضي لكنه فشل في حسم الصفقة قبل أن يعود حاليا للتعاقد معه مجددًا.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جان ميشيل أولاس رئيس ليون اضطر للموافقة على بيع صامويل أومتيتي إلى برشلونة بأقل من قيمته السوقية والتي تبلغ 25 مليون يورو.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أومتيتي تلقى العديد من العروض في 2016 ولكنه أصر على الإنضمام إلى برشلونة مما أجبر أولاس على قبول العرض.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أولاس أراد تعويض خسارته المادية في صفقة أومتيتي عند بيع ندومبيلي إلى برشلونة في الموسم الماضي لذلك رفض العرض الأول للنادي الكتالوني بشأن ضم ندومبيلي منتظراً تقديم زيادة في الأموال المقترحة.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة حاول في الموسم الماضي منح أولويته لضم فرينكي دي يونج ثم تحرك لمطاردة ماتياس دي ليخت الذي انضم إلى يوفنتوس مما جعل أولاس يفاوض أندية أخرى تريد ضم ندومبيلي.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن أولاس لم ينتظر برشلونة ووافق على عرض توتنهام الذي تراوحت قيمته ما بين 60 و62 مليون يورو بالإضافة إلى الحصول على 10 مليون يورو كحوافز.