Advertisements

سان جيرمان يستهدف مهاجم لاتسيو في الصيف

الأحد 29/مارس/2020 - 04:26 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
تخطط إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لخطف ماروسيتش ظهير أيمن لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

سان جيرمان يسعى لضم ماروسيتش
وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية إلى أن بي إس جي مهتم بضم آدم ماروسيتش ظهير أيمن لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد حيث عقد الاعب صاحب الـ27 عاما مع النسور ينتهي في صيف 2022.

ولفتت إلى أن النادي الباريسي يتطلع لضم ماروسيتش لتدعيم جبهته اليمنى حال الاستغناء عن البلجيكي توماس مونييه الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

باريس سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي
وفي سياق متصل يتصدر باريس سان جيرمان جدول مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم في الوقت الحالي برصيد 68 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الوصيف مارسيليا، بينما يحتل ليون المركز السابع برصيد 40 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي ممنوع من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تفجر مفاجأة بشأن نصف وفيات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة": عزل قرى في 10 محافظات لمنع انتشار كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

يتأثر بالحرارة والرطوبة وهناك بارقة أمل.. طبيب يزف بشرى عن كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أحمد حسن يكشف عن السبب الحقيقي لرحيل حسام عاشور

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة عزل بعض القرى بسبب كورونا

منذ يوم

وزير الزراعة يكشف يكشف سبب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار جديد من الأهلي ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أول صدام بين الأهلي وفايلر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وزيرة الصحة توجه رسالة إلى الشعب المصري

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:15 ص

عاجل.. أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من التجوال 14 يومًا

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

11:01 م

ليفربول يتلقى صدمة موجعة بسبب صلاح في الموسم المقبل

01:40 ص

"الصحة": خبر عزل قريتين بالمنيا صحيح.. ولكن

09:06 م

نجم بيراميدز يصفع الزمالك ويختار الانتقال للأهلي

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية