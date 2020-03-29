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سان جيرمان يستهدف مهاجم لاتسيو في الصيف
الأحد 29/مارس/2020 - 04:26 ص
علي خلاف
تخطط إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لخطف ماروسيتش ظهير أيمن لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.
سان جيرمان يسعى لضم ماروسيتش
وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية إلى أن بي إس جي مهتم بضم آدم ماروسيتش ظهير أيمن لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد حيث عقد الاعب صاحب الـ27 عاما مع النسور ينتهي في صيف 2022.
ولفتت إلى أن النادي الباريسي يتطلع لضم ماروسيتش لتدعيم جبهته اليمنى حال الاستغناء عن البلجيكي توماس مونييه الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.
باريس سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي
وفي سياق متصل يتصدر باريس سان جيرمان جدول مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم في الوقت الحالي برصيد 68 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الوصيف مارسيليا، بينما يحتل ليون المركز السابع برصيد 40 نقطة.
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