سان جيرمان يستهدف مهاجم لاتسيو في الصيف

تخطط إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لخطف ماروسيتش ظهير أيمن لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.



سان جيرمان يسعى لضم ماروسيتش

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية إلى أن بي إس جي مهتم بضم آدم ماروسيتش ظهير أيمن لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد حيث عقد الاعب صاحب الـ27 عاما مع النسور ينتهي في صيف 2022.



ولفتت إلى أن النادي الباريسي يتطلع لضم ماروسيتش لتدعيم جبهته اليمنى حال الاستغناء عن البلجيكي توماس مونييه الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.



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